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На Львівщині із автобуса відлетіли колеса і травмували жінку пішохода

Омелян Шевчук

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На Львівщині колісна пара, відірвавшись від мікроавтобусу, травмувала пішохода. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у Пустомитівський відділ поліції 9 червня о 20.34 надійшла інформація про те, що у селі Годовиця сталася автопригода, внаслідок якої потерпіла людина.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час руху автобуса «ГАЗ», яким керував 58-річний житель району, відірвалися два задніх лівих колеса, які травмували пішохода – 50-річну місцеву мешканку. Потерпіла із закритим переломом ноги була госпіталізована у травматологічне відділення лікарні.

Проводиться досудове розслідування.

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