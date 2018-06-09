ОСТАННІ НОВИНИ

Винуватця смертельної ДТП у Самборі встановлено

Омелян Шевчук

|

Самбірські поліцейські встановили особу водія, який збив насмерть пішохода та після скоєння ДТП залишив місце події. За фактом відкрите кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

 

В Самбірський відділ поліції 8 червня близько 23.50 надійшла інформація про те, що у райцентрі на вулиці Шевченка сталася автопригода, внаслідок якої загинула людина. Водій автомобіля на пішохідному переході вчинив наїзд на 26-річного місцевого мешканця, після чого втік з місця події. Пішохід отримав травми, несумісні з життям.

Працівники поліції встановили, що до скоєння ДТП причетний водій автомобіля «Ауді А6» на іноземній реєстрації, 29-річний житель Самбора.

За фактом смертельного ДТП відкрите кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує до восьми років тюрми.

Досудове розслідування триває.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Самборі на пішохідному переході збили насмерть молодого чоловіка. Винуватець ДТП утік.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...