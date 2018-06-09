Винуватця смертельної ДТП у Самборі встановлено

Самбірські поліцейські встановили особу водія, який збив насмерть пішохода та після скоєння ДТП залишив місце події. За фактом відкрите кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

В Самбірський відділ поліції 8 червня близько 23.50 надійшла інформація про те, що у райцентрі на вулиці Шевченка сталася автопригода, внаслідок якої загинула людина. Водій автомобіля на пішохідному переході вчинив наїзд на 26-річного місцевого мешканця, після чого втік з місця події. Пішохід отримав травми, несумісні з життям.

Працівники поліції встановили, що до скоєння ДТП причетний водій автомобіля «Ауді А6» на іноземній реєстрації, 29-річний житель Самбора.

За фактом смертельного ДТП відкрите кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує до восьми років тюрми.

Досудове розслідування триває.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Самборі на пішохідному переході збили насмерть молодого чоловіка. Винуватець ДТП утік.