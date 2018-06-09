У Самборі на пішохідному переході збили насмерть молодого чоловіка. Винуватець ДТП утік

Близько півночі у Самборі загинув 26-річний чоловік, який переходив дорогу по пішохідному переході. Винуватець смертельного наїзду поїхав із місця події. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася вчора, 8 червня, близько 23:50. Невідомий водій, рухаючись на невстановленому автомобілі в напрямку міста Старий Самбір, на пішохідному переході по вулиці Шевченка здійснив наїзд, на 26-річного жителя Самбора.

Внаслідок ДТП пішохід помер від отриманих травм на місці події. Обставини трагедії встановлюються.