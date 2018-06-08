Яворівський національний парк запрошує до нащадків дикого коня-тарпана

Яворівський національний природний парк запрошує у мандрівку оновленою Стежкою Івана Франка та у Центр розведення і збереження нащадків дикого коня-тарпана. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На території Яворівського НПП відновили інфраструктуру Стежки Івана Франка та Центру розведення і збереження нащадків дикого коня-тарпана. Два рекреаційні об’єкти готові приймати відвідувачів впродовж туристичного сезону.

У адміністрації парку зазначають, що звичайні свійські коні є у господарствах наших селян, а нащадків диких тарпанів в Україні можна зустріти лише у Яворівському національному природному парку. Коника у Яворівському НПП переважно використовують в атракційних цілях, тому туристи задоволені, адже можуть пізнати їх зблизька, зробити селфі на фоні дружелюбних тварин, а взимку покататися на санях горбогір’ям Головного європейського вододілу.

Зараз тварин утримують в урочищі Мочари на території туристично-відпочинкового осередку «Оселя Розточчя». Тут, за сприяння департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, облаштовано конюшню, огороджені загони для вільного випасання коней. Вартість робіт складала 550 тис. грн. Територія електрофікована, діє водоканалізаційна мережа, побудовано відпочинковий двокімнатний будинок, відремонтовано та використовується за призначенням колишній будинок лісника.

На еколого-пізнавальній Стежці Івана Франка, після проведення робіт загальна вартість яких складає понад 25 тис. грн., з’явилися нові та відремонтовані літні піднавіси, столи і лавки. Зазначаємо, що витрачені на проведені заходи кошти, за сприяння департаменту екології та природних ресурсів, виділено з обласного фонду ОНПС.

Фото: ЛОДА