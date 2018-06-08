ОСТАННІ НОВИНИ

Школяр зі Львова представлятиме Україну на Міжнародних молодіжних дебатах

Олена Карп'юк

|

Двоє школярів зі Львова та Києва представлятимуть Україну у фіналі конкурсу Міжнародних молодіжних дебатів, який відбудеться 20 вересня у Братиславі (Словаччина). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Перемогу у Всеукраїнському етапі здобув Ярема-Лука Єлейко, учень львівської школи №28. Друге місце посіла учениця київської школи №239 Дарія Козак. Разом з іншими учасниками вони дискутували німецькою на тему: «Чи повинна зовнішня незалежна організація бути відповідальною за боротьбу з корупцією в Україні?».

Журі конкурсу учасників відбору оцінювало не лише знання теми, а й перевіряло вміння критично мислити, аргументувати власну позицію та розуміти думку опонента.

Зазначимо, Міжнародні молодіжні дебати – це проект Goethe-Institut, фонду «Пам’ять, відповідальність та майбутнє», Благодійного фонду Герті та Центрального відомства з питань середньої освіти за кордоном.

Щороку у конкурсі беруть участь близько 2,5 тисячі учнів з 12 країн Центральної та Східної Європи.

В Україні конкурс проводять з 2006 року.

Фото: Львівська ОДА

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...