Школяр зі Львова представлятиме Україну на Міжнародних молодіжних дебатах

Двоє школярів зі Львова та Києва представлятимуть Україну у фіналі конкурсу Міжнародних молодіжних дебатів, який відбудеться 20 вересня у Братиславі (Словаччина). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Перемогу у Всеукраїнському етапі здобув Ярема-Лука Єлейко, учень львівської школи №28. Друге місце посіла учениця київської школи №239 Дарія Козак. Разом з іншими учасниками вони дискутували німецькою на тему: «Чи повинна зовнішня незалежна організація бути відповідальною за боротьбу з корупцією в Україні?».

Журі конкурсу учасників відбору оцінювало не лише знання теми, а й перевіряло вміння критично мислити, аргументувати власну позицію та розуміти думку опонента.

Зазначимо, Міжнародні молодіжні дебати – це проект Goethe-Institut, фонду «Пам’ять, відповідальність та майбутнє», Благодійного фонду Герті та Центрального відомства з питань середньої освіти за кордоном.

Щороку у конкурсі беруть участь близько 2,5 тисячі учнів з 12 країн Центральної та Східної Європи.

В Україні конкурс проводять з 2006 року.

Фото: Львівська ОДА