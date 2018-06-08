На Львівщині розпочинається сезон заготівлі ягід, грибів та лікарських рослин

Розпочинається сезон заготівлі лісових ягід, грибів, горіхів, дикорослих плодів, лікарських рослин. Відтак, затверджено ліміти спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань у 2018 році. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Ставки рентної плати затверджено рішенням сесії Львівської обласної ради від 25.04.2017 за спеціальне використання лісових ресурсів і заготівлі другорядних лісових матеріалів. У 2018 році будуть застосовані з врахуванням рівня інфляції 2017 року.

Заготівельникам для отримання лісових квитків необхідно звертатися у державні лісогосподарські підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, комунальні лісогосподарські підприємства «Галсільлісу», Магерівського, Сколівського та Старицького військових лісгоспів Міноборони України.

Надходження коштів від сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів будуть спрямовані на рахунки місцевих рад та лісогосподарських підприємств.