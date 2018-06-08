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Львівські борчині стали чемпіонками Європи

Олександр Косик

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Борчині Оксана Лівач та Анастасія Шустова здобули звання чемпіонок Європи серед молоді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Вчора, 7 червня, у столиці Туреччини Стамбулі завершився четвертий змагальний день чемпіонату Європи з видів боротьби (вільна, жіноча, греко-римська) серед чоловіків та жінок віком до 23 років.

Одразу дві медалі найвищого ґатунку завоювали вихованки Львівської школи вільної боротьби – Оксана Лівач (50 кг, тренер – А.Стадник) та Анастасія Шутова (76 кг, тренер – А .Пістун). Зокрема, у сутичках з боротьби вільної обоє спортсменок стали чемпіонками у своїх вагових категоріях.

Вітаємо борчинь та їхніх тренерів з цим високим спортивним досягненням!

Фото: ЛОДА

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