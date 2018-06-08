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Львів’ян запрошують у Палац мистецтв на виставку «Батьки і діти»

Вероніка Рой

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У Львові у Палаці мистецтв, що на вулиці Коперніка, 17, проходить виставку найвідоміших львівських художників та їхніх дітей «Батьки і діти». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

На виставці львів’яни можуть побачити понад 60 живописних робіт показали родини Скопів, Сипняків, Андрущенків, Опалинських, Міхновських, Шумських, Крохмалюків та Москаленків.

«Я її назвав цю виставку «Батьки і діти», а тепер зрозумів, що краще назвати її «Мистецькі династії». Мені здається, що так вона матиме всеукраїнське звучання. І я думаю,якщо таку виставку зробити традиційною для цілої Україні, то вона матиме великий успіх», – розповів художник Орест Скоп.

Проходить виставка на третьому поверсі Львівського Палацу мистецтв. Триватиме вона до кінця червня.

Фото: Львівський портал

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