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Двоє представниць Львівщини отримуватимуть стипендії Президента

Юлія Шпак

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В Україні визначили переможців XVIII Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика. Ними стали 14 школярів та студентів, яким призначили стипендії Президента України, серед них є і представниці Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Серед стипендіатів – учениця Червоноградської школи № 1 Ольга Бучек та студентка Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка Марія Дрич.

Зазначимо, що впродовж року переможці отримуватимуть такі стипендії: учні закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти – 1 420 гривень на місяць; студенти закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації – 1 770 гривень на місяць; студенти закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 2 600 гривень на місяць.

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