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З початку червня на водоймах країни загинуло 24 людини. Жителям Львівщини нагадують правила безпеки

Олександр Косик

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Від початку року, за інформацією Головне управління ДСНС України у Львівській області на воді 14 загиблих, троє з них – діти. На Львівщині потонуло 3 осіб. Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм у літній період, поліція просить бути уважними та дотримуватися техніки безпеки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

 

Варто пам’ятати:

– купатися краще вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання;

– температура води повинна бути не нижче +17 °С, в більш холодній – перебувати небезпечно. Плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;

– не входьте, не пірнайте у воду після тривалого перебування на сонці;

– не входьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

– якщо немає поблизу обладнаного пляжу, вибирайте безпечне для купання місце з поступовим схилом та твердим і чистим дном. У воду заходьте обережно;

– ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

– не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

– якщо вас захопило течією, не намагайтеся з цим боротися. Треба плисти униз за течією, поступово, під невеличким кутом, наближаючись до берега;

– не панікуйте, навіть якщо ви потрапили у вир. Необхідно набрати побільше повітря в легені, зануритися у воду і зробивши сильний ривок вбік, спливти;

– дуже обережно плавайте на надувних матрацах, автомобільних камерах і надувних іграшках. Вітром або плином їх може віднести дуже далеко від берега;

– купання дітей ні в якому разі не повинно проходити без нагляду дорослих, які добре вміють плавати;

– за будь-яких умов не лишайте біля води дітей;

– не наближайтесь до човнів і катерів та іншого водного транспорту, які пропливє поблизу Вас.

Пам’ятайте — відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах!

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