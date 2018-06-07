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Восьмеро студентів львівських вишів отримуватимуть стипендію Верховної Ради

Юлія Шпак

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Протягом 2018 року 66 студентів (курсантів) вищих навчальних закладів отримуватимуть соціальні стипендії Верховної Ради України. Серед них – восьмеро студентів львівських вишів. Соціальні стипендії призначені для студентів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Зокрема:

  • курсант Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Віолетта Аксьоненко;
  • студент Української  академії друкарства Ігор Бересь;
  • студентка Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Наталія Герез;
  • студентка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Олександра Жвавець;
  • студентка Національного університету «Львівська політехніка» Надія Ксендзук;
  • студент Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка Віталій Прусак;
  • студентка Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Марія Скоропад;
  • студентка Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Роксолана Штуллер;

Ознайомитися з текстом розпорядження Уряду та повним списком стипендіатів можна за посиланням.

Зазначимо, що пропозиції щодо призначення стипендій надходили від вишів. Стипендія призначається на 1 рік і виплачується додатково до інших стипендій або грантів. Відлік виплат починається з 1 січня 2018 року, тож наразі студенти отримають перерахунок коштів за період, на який розпорядження Уряду ще не набрало чинності. Виплата триватиме до 1 січня 2019 року.

Цьогоріч серед стипендіатів 13 студентів ЗВО I-II рівнів акредитації – вони отримуватимуть 750 гривень. Для студентів ЗВО III-IV рівнів акредитації, а таких наразі 53, виплата становить 900 гривень.

Нагадаємо, що претендувати на отримання такої стипендії можуть діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років), особи з їх числа, студенти (курсанти) ЗВО, які на період навчання залишилися без батьків (вік 18-23 роки), та діти з малозабезпечених сімей.

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