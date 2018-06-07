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У Львові суд оштрафував посадовця «Укрзалізниці», який попався на хабарі

Юлія Шпак

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Посадовця регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця», який попався на хабарі, засуджено до штрафу із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційних, розпорядчих та адміністративних функцій, терміном на один рік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Зловмисника, який організував схему системного одержання хабарів за сприяння у безперешкодній та прискореній процедурі завантаження – розвантаження вагонів із вантажем, у лютому цього року викрили та затримали працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з слідчими поліції Львівщини, працівниками Департаменту безпеки ПАТ «Укрзалізниця»  та за процесуального керівництва обласної прокуратури Львівської області. Затримали посадовця під час отримання ним 10,5 тисяч гривень обумовленої суми хабара», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, правоохоронці встановили та задокументували інші факти одержання чиновником  неправомірних вигод, зокрема, п’яти тисяч гривень «додаткового заробітку» за вирішення аналогічних питань.

Керівника підрозділу регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця» правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), обвинувальний акт скеровано на судовий розгляд.

У поліції зазначили, що суд визнав зловмисника винним у скоєнні кримінального правопорушення та засудив його до сплати штрафу в розмірі 22,1 тисячі гривень із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційних, розпорядчих та адміністративних функцій терміном на один рік.

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