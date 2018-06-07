У Львові проводять набір на безкоштовні літні IT-курси

У Львові IT-компанія ElifTech запустила набір на літні курси Quality Assurance та Full-stack Web Development. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

7 сезон курсів від ElifTech School стартуватиме у липні. Безкоштовні заняття проводитимуть в офісі ElifTech 2 рази на тиждень по 1,5 — 2 години. Кращі інженери компанії проводитимуть уроки в інтерактивному форматі, де зможуть передати свій досвід усім учасникам занять. Найуспішнішим студентам організатори обіцяють можливість приєднатись після курсів до команди ElifTech.

Прийом заявок на участь у літніх IT-курсах триватиме до 21 червня включно. Всі охочі можуть надсилати свої резюме з назвою обраного курсу в темі на електронну адресу hr@eliftech.com. Вимоги до кандидатів та детальніша інформація про проведення занять є за посиланням facebook.com/events/1 962 299 690 511 575