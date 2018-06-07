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Еко-бібліотека, майстер-класи та лекторій: як на Львівщині святкуватимуть День молоді

Юлія Шпак

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На Львівщині 24 червня відбудеться святкування Дня молоді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Цьогорічне свято буде наповнене різноманітними локаціями та активностями, зокрема, мокрий волейбол, битва «на купинах», надувний скеледром та змагання в інтелектуально-розважальній грі «Mind Game».

Окрім цього, буде функціонувати дитяче містечко, еко-бібліотека, майстер-класи та лекторій. Любителів інновацій чекатиме справжній 3D принтер і робототехніка, які можна буде побачити в дії.

Якщо ви багато подорожуєте або тільки плануєте відвідати нові країни, вам буде цікаво відвідати фестиваль культур, локацію «Мандрівні історії». Завжди мріяли відчути себе скаутом, навчитись виживати в умовах дикої природи, готувати їжу в казанку, – тоді вам в пластове містечко! В рамках святкування відбудеться розіграш подорожі в Будапешт і Відень та інших подарунків, а також ви зможете зафіксувати приємні спогади з Дня молоді і миттєво отримати надруковані світлини завдяки фотобоксу.

Святкування розпочнеться о 14:00 год у парку «На валах» (сквер напроти Львівської ОДА, вул. Винниченка, 18) і триватиме до 01:00. Вечірня програма включає в себе виступи музичних гуртів та нічний кіноперегляд просто неба.

Контактна особа: Юрій Горун, тел.: 096 33 83 033.

Довідково:

День молоді – свято, яке відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 року N 323/94 «Про День молоді».

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