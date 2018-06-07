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Делегація Збройних сил Королівства Данія відвідала Міжнародний центр миротворчості та безпеки

Юлія Шпак

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Міжнародний центр миротворчості та безпеки відвідала делегація Збройних сил Королівства Данія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ.

 

Очолив групу іноземних військовослужбовців начальник операцій Командування Сил оборони Королівства Данія генерал-майор Кеннет Педерсен. Зустрічав данську військову делегацію особисто начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Сторони обговорили перспективні напрямки співробітництва, оглянули об’єкти навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури Центру. Окрім того, генерал-майор Кеннет Педерсен та члени очолюваної ним делегації поспілкувались із іноземними, зокрема данськими, інструкторами та військовослужбовцями, які навчають та навчаються в Центрі підготовки підрозділів.

За словами генерал-лейтенанта Павла Ткачука, цей візит є черговим важливим кроком у розвитку українсько-данського військового співробітництва.

Фото: Академія сухопутних військ

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