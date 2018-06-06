У «Львівелектротрансі» шукають виконавчого директора

ЛКП «Львівелектротранс» шукає виконавчого директора в свою команду, який очолить операційний напрямок компанії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми дуже багато всього робимо для того, щоб місто Львів було найперше в прозорості і відкритості. І це наступний крок в тому, щоб знайти на ринку праці достойну кандидатуру того, хто зміг би очолити доволі складний напрямок операційної діяльності потужного підприємства Львова. Розглянемо кожну кандидатуру.

Навіть, якщо ми не оберемо конкретну людину саме на цю посаду, але буде кандидатура досить високого рівня, і ми будемо бачити, що ми можемо взяти цю людину на іншу посаду, ми будемо це пропонувати. Тому що вакансій зараз дуже багато і в міській раді, і на комунальний підприємствах. Тому ми шукаємо активних людей, які реально хочуть покращити місто Львів, і покращити якість послуг, які надаються комунальними підприємствами”, — розповідав Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури.

Вимоги до кандидата на посаду виконавчого директора ЛКП «Львівелектротранс»:

Повна вища освіта за напрямами: «Менеджмент», «Економіка», та технічні спеціальності.

Вік: 30 — 53 роки.

Успішний досвід роботи на керівних посадах більше 3х років.

Вміння бути лідером для своєї команди.

Вміння вибудовувати спілкування між різними рівнями персоналу.

Бажання створити найкраще підприємство з перевезень в Україні.

Досвід реформування підприємств з концентрацією на працівника та клієнта компанії.

Вміння знаходити корені причини проблем та знаходити правильні рішення в межах існуючих ресурсів.

Досвід роботи в міжнародних результато-орієнтованих компаніях — буде значною перевагою.

Знання сучасних методів організації ефективної праці (Lean, Operational Excellence, 5S, World class manufacturing) — буде значною перевагою.

Виваженість, вміння спілкування з людьми, повага до клієнта, нестримне бажання покращувати місто Львів та якість життя у місті Львові.

Основні задачі:

Організація ефективної роботи тролейбусного депо, трамвайного депо та вагоно-ремонтних майстерень, відділів постачання та організації руху. Всього штатна чисельність підпорядкованого напрямку більше 900 працівників.

Ініціація та впровадження конкретних проектів з покращення ключовими показниками ефективності підприємства.

Планування капітальних та операційних робіт згідно з бюджетом.

Складання річного бюджету та планування.

Організація роботи відділу постачання згідно з чинним законодавством та операційними потребами депо.

Підтримка роботи відділу персоналу із залучення кваліфікованих кадрів.

Мотивація персоналу та створення сприятливих умов для розкриття талантів кожного.

Резюме можна надсилати на e-mail: kadry215@gmail.com. Контактний телефон: 032 297−58−04