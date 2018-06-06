Спортивні забави, велопробіг та майстер-класи: мешканців Львівщини запрошують на фестиваль «Зашків»

Упродовж 15 – 17 червня з нагоди 127-ї річниці від дня народження полковника Євгена Коновальця, відбудеться молодіжний фестиваль «Зашків». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Молоді українські гурти, футбол босоніж, виступи кінологів, показ війькової техніки, спортивні забави, інтелектуальний блок, велопробіг, показові виступи та майстер-клас від клубу «Бойового гопака», кінопокази, лекції, гутірки, дискусії, майстер-класи – це все у програмі фестивалю.

Молодіжний фестиваль «Зашків» пропагує здоровий спосіб життя, а тому продаж, вживання, розповсюдження алкогольних та наркотичних засобів суворо заборонені.

Вхід для усіх вільний!

Хто бажає стати волонтером на фестивалі – реєструйтесь

Контакти: (093) 76 82 162 Оксана [datskiv.ok@gmail.com]