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Спортивні забави, велопробіг та майстер-класи: мешканців Львівщини запрошують на фестиваль «Зашків»

Юлія Шпак

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Упродовж 15 – 17 червня з нагоди 127-ї річниці від дня народження полковника Євгена Коновальця, відбудеться молодіжний фестиваль «Зашків». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Молоді українські гурти, футбол босоніж, виступи кінологів, показ війькової техніки, спортивні забави, інтелектуальний блок, велопробіг, показові виступи та майстер-клас від клубу «Бойового гопака», кінопокази, лекції, гутірки, дискусії, майстер-класи –  це все у програмі фестивалю.

Молодіжний фестиваль «Зашків»  пропагує здоровий спосіб життя, а тому продаж, вживання, розповсюдження алкогольних та наркотичних засобів суворо заборонені.

Вхід для усіх вільний!

Хто бажає стати волонтером на фестивалі – реєструйтесь 

Контакти:  (093) 76 82 162 Оксана [datskiv.ok@gmail.com]

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