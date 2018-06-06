На Яворівщині відкриють ще один завод «Бадер Україна»

Завтра, 7 червня, у с. Кожичі Яворівського району відкриють нові виробничі потужності компанії «Бадер Україна». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Участь у відкритті візьмуть виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан та заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко.

Зазначимо, компанія «Бадер Україна» займається виробництвом шкіри та шкіряних виробів, їхньою переробкою, пошиттям шкіряних елементів і сидінь для автомобілів Audi та BMW.

Відтак із метою розширення фабрики у с. Кожичі відкривають новий цех із пошиття чохлів. Сума залучених коштів у новозбудований цех становить 132 мільйони гривень. У цеху працюють 660 робітників, зараз відкрито ще понад 500 вакансій.

Нагадаємо, ТзОВ «Бадер Україна» є українською філією німецької компанії «Бадер Гмбх» – одного з провідних світових виробників автомобільної шкіри преміум-сегменту.

Перший завод «Бадер Україна» на Львівщині відкрили у 2006 році у Городку. У 2016 році ще один завод запустили у с. Кожичі Яворівського району.

Завод у Городку забезпечує роботою 1900 працівників, а дві фабрики у Кожичах – загалом 1760 працівників.