Минулої доби на Донбасі троє українських захисників отримали поранення

Вчора, внаслідок бойових дій троє захисників отримали поранення, їх оперативно евакуйовано до медичних закладів. Стан здоров’я військових – задовільний. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі Національної безпеки України.

Луганський напрямок

Вчора на Луганському напрямку противник порушував перемир’я 10 разів.

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжували застосовувати по оборонним позиціям підрозділів Об’єднаних сил заборонені Мінськими угодами зразки озброєння. Зокрема в районі населеного пункту Новотошківське ворог протягом ночі вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. Українські захисники зафіксували 4 вибухи снарядів, випущених противником. Також ворог застосував проти наших позиції міномети 82 калібру, випустивши 4 міни.

Неподалік населеного пункту Кримське позиції Об’єднаних сил опинилися під щільним прицільним вогнем ворожих мінометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Окупанти випустили в бік наших оборонців близько 20 мінометних снарядів великого калібру. Також бойовики обстріляли з мінометів Причепилівку. Вогонь ворогом вівся з окупованого н.п Жолобок.

В районі н.п. Луганське, Оріхове та Станиця Луганська противник у переважній більшості вів провокаційні обстріли із застосуванням піхотної зброї, зокрема гранатометів та кулеметів.

Донецький напрямок

Вчора ворожа активність дещо зросла порівняно з минулою добою. Тут зафіксовано 21 вогневу провокацію з боку противника.

Так, поблизу Опитного упродовж доби окупанти випустили більше 10 мінометних боєприпасів та застосовували озброєння бойових машин піхоти.

Окрім того, під Новотроїцьким впали 6 ворожих мін 82 калібру.

Також неспокійно було і в інших районах проведення операції Об’єднаних сил. Зокрема, непоодинокі ворожі вогневі провокації зафіксовано біля Мар’їнки, Водяного, Павлополя, Широкиного, Піщевика, Гнутового, Верхньоторецького, Березового, Красногорівки, Пісків, Талаківки та Авдіївки.