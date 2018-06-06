Львів’янин викрав бруківку, щоб викласти її біля могили на кладовищі

У Львові викрили чоловіка, який викрав бруківку, бо хотів викласти її на цвинтарі біля могили. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Вчора, 5 червня, близько 22.00 на «102» зателефонував небайдужий громадянин і сповістив, що невідома особа на проспекті Чорновола, на його думку, краде бруківку. За словами заявника, чоловік клав її в автомобіль ЗАЗ Славута.

За дві хвилини патрульні були на місці події і побачили згаданий автомобіль, який саме виїжджав з паркувального майданчика одного із магазинів. Транспортний засіб зупинили і попросили відчинити багажне відділення. Там виявили приблизно 25 штук бруківки. 32-річний чоловік повідомив, що назбирав її біля заправної станції та хотів викласти на цвинтарі біля могили.

На місце події викликали слідчих Шевченківського відділу поліції, які встановлюватимуть обставини.