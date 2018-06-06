Львів’ян запрошують на фотовиставку сина Героя АТО

У п’ятницю, 8 червня, о 13:00 год., у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій відбудеться відкриття виставки фотографій сина героя АТО Віталія Коренівського. Його батько, Віктор, загинув у районі Дебальцевого у 2015 році. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Після втрати батька Віталік вирішив здійснити його мрію – стати професійним фотографом. Це вже друга виставка юного митця. Громадськість матиме змогу побачити добірку нових фотографій та поспілкуватися з автором. Усіх запрошують прийти та підтримати талановитого юнака у його починаннях», – йдеться у повідомленні.

Виставка діятиме протягом місяця в приміщенні центру надання послуг учасникам бойових дій, що на вул. Пекарській, 41.