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Чоловіка, якого затримали на Львівщині з наркотиками, ув’язнили майже на сім років

Олена Карп'юк

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Суд визначив міру покарання неодноразово судимому мешканцю Херсонщини, якого 14 липня минулого року прикордонники затримали на Львівщині з 60 грамами особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Торік влітку 43–річний чоловік прямував рейсовим автобусом сполученням «Херсон-Варшава», а від митного контролю наркотик приховав у власному взутті.

Вивезти наркотичний засіб за кордон чоловіку завадили правоохоронці, які цього ж дня затримали його, а сам канабіс – вилучили.

Вину зловмисника довела прокуратура у суді. Останній за незаконне придбання, зберігання, перевезення без мети збуту та контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу (тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.2 ст.305 та ч.1 ст.309 КК України) призначив порушнику покарання у вигляді 6 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

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