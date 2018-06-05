У Львові презентують відреставровану ікону «Богородиця з дитям»

У четвер, 7 червня, о 15:00 год у залах НМЛ ім. А. Шептицького відбудеться презентація відреставрованої ікони «Богородиця з дитям» (1635) авторства Миколи Петрахновича-Мороховського, присвячена пам’яті відомого українського реставратора, педагога, художника–Володимира Мокрія (1947–2018). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ікона «Богородиця з дитям» (1635) авторства Миколи Петрахновича-Мороховського створена на замовлення Львівського Ставропігійського братства для Успенської церкви.

Внаслідок пошкоджень, які виникли через атмосферні впливи, твір перемалювали в олійній техніці. На думку В.І. Свєнціцької, це сталось у другій половині ХІХ ст, про що є відповідний запис в науково-інвентарному описі пам’ятки.

У 1920-х рр. задля кращого збереження твору виготовили скляний кіот. У вересні 1965 р, з метою проведення реставрації, церковна громада передала ікону, у заміну на її копію, до Львівського музею українського мистецтва (тодішня назва Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького).

Ікона «Богородиця з дитям» – важлива пам’ятка в історії українського мистецтва. Їй належить особливе місце у спадщині львівського середньовічного малярства, передусім як твір Миколи Петрахновича-Мороховського.

Реставрація ікони «Богородиця з дитям»(1635) авторства Миколи Петрахновича-Мороховського стала останньою роботою в творчому та науковому доробку Володимира Мокрія.