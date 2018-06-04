У Львові 35-річний чоловік намагався розрахуватися у супермаркеті фальшивими гривнями

У Львові автомийщик намагався збути підроблені п’ятсот гривень в супермаркеті. За фактом відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Перед закриттям гіпермаркету, що на вулиці Богдана Хмельницького, 2 червня було викрито 35-річного мешканця Жовківського району, який намагався розрахуватися фальшивою купюрою номіналом 500 гривень. Громадянина, який у Львові працює автомийщиком, було доставлено у відділ поліції працівником поліції Управління поліції охорони у Львівській області», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.