Мешканцям 30 будинків у Львові вимкнули гарячу воду до 16 червня

Станом на ранок сьогодні, 4 червня, ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає гарячу воду до 1082 будинків. Без гарячої води – 26 споживачів підприємства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У Личаківському районі призупинено гаряче водопостачання до десяти будинків через гідравлічні випробування квартальних теплових мереж від котельні на вул. Братуня, 9. Без гарячої води до 16 червня залишаться мешканці вул. Студентська, 2, вул. Коциловського, 20, 28, вул. Братуня, 3, вул. род. Крушельницьких, 3, 5.

Через гідравлічні випробування квартальних теплових мереж від котельні на вул. Зелена, 111а до 16 червня гарячу воду вимкнули мешканцям на вул. Зелена, 115, вул. Керченська, 13а, 17а, 19а.

Також призупинено подачу гарячої води до шести будинків у Винниках на вул. Кільцева, 2, 2а, 4, 5, 9 10. Гідравлічні випробування квартальних теплових мереж від котельні на вул. Кільцева, 2 планують завершити також 16 червня.

У Шевченківському районі призупинено подачу гарячої води до десяти будинків через гідравлічні випробування квартальних теплових мереж від котельні на вул. Золота, 21. До 15 червня гарячої води не матимуть жителі на вул. Золота, 15а, 17, 18, 21, 22а, 23, вул. Сосенка, 7, вул. Яцкова, 18а, 24, вул. Шевченка, 66.

Нагадаємо, гідравлічні випробування у Львові тривали із 23 квітня до 20 травня. Через це значна частина мешканців залишилась без гарячої води.

Також через такі тривалі роботи львів’яни створили петицію до Львівської міської ради з вимогою скоротити терміни проведення гідравлічних випробувань.