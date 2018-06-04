Львів’янок запрошують на фестиваль BeWoman

У Львові 9 червня відбудеться третій жіночий фестиваль BeWoman. Близько 250 учасниць зберуться у приміщенні готелю «Rius», щоб послухати топових спікерів, почерпнути корисну інформацію та долучитися до благодійної ініціативи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Захід поєднує у собі мікс лекцій, бізнес-зустрічей, майстер-класів та історії успіхів. Подія охопить широкий перелік лекційних тем: від самопізнання, розвитку до просування свого бізнесу та самопрезентації.

Учасниці матимуть унікальну можливість поспілкуватися з успішними жінками та цікавими спікерами, зокрема, з Людмилою Калабухою — бізнес-тренером, коучером, експертом із особистого брендингу; з Галиною Паньків — професійним стилістом, яка допомагає кожному знайти свій неперевершений стиль; з Катериною Балінською — медичним психологом; Оксаною Черненко — експертом-консультантом по жіночій самоцінності та багатьма іншими відомими спікерами.

BeWoman Festival пройде на двох потоках. На потоці «Зроби себе» розкажуть, як себе мотивувати, навчати, розвиватися та вдосконалюватися. На Бізнес-потоці спікери поділяться практичними порадами ведення бізнесу, як досягати цілей та примножувати результати.

Крім самих доповідей, учасниці матимуть можливість приєднатися до благодійної акції «Крутимо педалі, щоб вони жили! Переможці» та долучитися до великої мети. А також отримати подарунки від партнерів та налагодити контакти з успішними жінками України.

Ознайомитися із програмою, тематикою виступів і спікерами можна на сайті: http://festival.bewoman.in.ua/

Дата: 9 червня, 11.00 год.

Місце проведення: комфортний готель «Rius».

Адреса: Львів, вул. Академіка Гнатюка, 12А.