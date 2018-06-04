17-річний юнак, який вчинив розбійний напад, два місяці перебуватиме під вартою

17-річний юнак, який проник у будинок своєї сусідки та вчинив розбійний напад, два місяці перебуватиме під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«Встановлено, що цьогоріч, 22 травня, близько 3 години ночі неповнолітній зловмисник проник у будинок своєї сусідки та вчинив розбійний напад. Юнак завдав своїй 37-річній односільчанці та її 10-річному синові низку тілесних ушкоджень, серед яких і тяжкі. Незадовго розбійника затримали правоохоронці і він частково зізнався у скоєному», – йдеться у повідомленні.

Відтак, порушнику повідомили про підозру, а також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.