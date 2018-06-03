ОСТАННІ НОВИНИ

З понеділка проводитимуть заміну теплової мережі на Виговського: 20 будинків будуть без гарячої води

Юлія Шпак

|

З понеділка, 4 червня, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» розпочинає роботи із заміни теплової мережі на вул. Виговського. На час проведення ремонтних робіт буде призупинено подачу гарячої води до 20 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«У зв’язку із заміною теплової мережі на вул. Виговського, з понеділка, 4 червня, і до 18.00 год 8 червня буде призупинено подачу гарячої води від ЦТП на вул. Виговського, 11а до будинків на вул. Виговського, 1, 3а, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, вул. Городоцька, 241, 241а, 241б, 243, 245, 247, 249, вул. Головатого, 1, 3, 5, 7», — повідомили у ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...