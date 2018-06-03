З понеділка проводитимуть заміну теплової мережі на Виговського: 20 будинків будуть без гарячої води

З понеділка, 4 червня, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» розпочинає роботи із заміни теплової мережі на вул. Виговського. На час проведення ремонтних робіт буде призупинено подачу гарячої води до 20 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У зв’язку із заміною теплової мережі на вул. Виговського, з понеділка, 4 червня, і до 18.00 год 8 червня буде призупинено подачу гарячої води від ЦТП на вул. Виговського, 11а до будинків на вул. Виговського, 1, 3а, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, вул. Городоцька, 241, 241а, 241б, 243, 245, 247, 249, вул. Головатого, 1, 3, 5, 7», — повідомили у ЛКП «Залізничнетеплоенерго».