У Львові провели благодійний велопробіг

Сьогодні у Львові стартувала благодійна акція «Кручу педалі, щоб вони жили». Старт відбувся о 12.00 год біля Оперного театру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Третій рік поспіль співак Арсен Мірзоян та благодійний фонд «Запорука» ініціюють благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили».

Щороку близько тисячі львів’ян — компанії, родини, дитячі колективи, з немовлятами у спеціальних велосипедних кріслах і навіть з домашніми улюбленцями — збираються у центрі міста перед Оперним.

Люди спілкуються між собою, влаштовують фото- та автограф-сесії з Арсеном Мірзояном та вирушають у велопробіг середмістям Львова.

Співорганізатор акції — мережа прокату veliki.ua — розробили маршрут (http://bit.ly/KruchuPedali), який може подолати кожен. У день велопробігу компанія надає 50% знижку на оренду роверів для учасників. Забронювати велосипед можна за телефоном: 050 388 23 04.

Мета велопробігу 2018 року — зібрати щонайменше 220 тис. грн. на ремонт відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії. Саме така сума потрібна на оновлення одного блоку, який складається з двох палат та санвузлів.

У 2017 році велопробіг зібрав 100 тисяч на ремонт першої частини відділення, який коштував близько мільйона гривень. Рік перед цим на велопробігу з Арсеном львів’яни зібрали кошти на 5 інфузоматів для онкохворих дітей.