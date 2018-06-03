Сьогодні через Leopolis Grand Prix відбудуться зміни у русі громадського транспорту

На цих вихідних, 1−3 червня, у Львові проходитиме фестиваль «Леополіс Гран Прі». Зокрема, у неділю, 3 червня, з 09.00 год. до 17.00 год. відбуватимуться перегони за маршрутом «вул. Вітовського — пл. Ів. Франка — вул. Стрийська — вул. Героїв Майдану -вул. Вітовського». На час проведення перегонів громадський транспорт, який курсує цими вулицями, курсуватиме за зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

3 червня, з нагоди проведення перегонів ретроавтомобілів, автотранспорт буде здійснювати об’їзд вул. Стрийської і вул. Вітовського. Зокрема, маршрути № 3А, 8, 44 здійснюватимуть об’їзд по вул. Шота Руставелі — вул. Волоська — вул. І. Франка — вул. Чмоли, з подальшим виїздом на маршрут.

Маршрути № 24, 43 здійснюватимуть об’їзд по вул. Шота Руставелі — вул. І. Франка — вул. Князя Романа — пр. Свободи — вул. Дорошенка.

Маршрут № 45 курсуватиме від пр. Свободи, далі по вул. Дорошенка — вул. Вербицького — вул. Сахарова.

Також відбудуться зміни у русі трамваїв № 1, 3, 8, 9 та тролейбуса № 5:

Трамвайний маршрут № 1 курсуватиме за напрямком: «Залізничний вокзал — «Погулянка», та у зворотньому напрямку;

Трамвайний маршрут № 3 — на час перегонів не курсуватиме;

Трамвайний маршрут № 8 курсуватиме за напрямком — «Академія Мистецтв — вул. Вернадського», та у зворотному напрямку;

Трамвайний маршрут № 9 курсуватиме за напрямком — «Залізничний вокзал — «Погулянка», та у зворотному напрямку.

Тролейбусний маршрут № 5 курсуватиме за напрямком «вул. Ш. Руставелі-пр. Червоної Калини», та у зворотному напрямку.

Програма фестивалю – за посиланням.