В п’ятницю у Львові стартує Leopolis Grand Prix 2018. Програма фестивалю

1-3 червня Львівський парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького перетвориться на відкритий музей автомобілів. До Львова з’їдуться автовиробники, щоб показати історію своїх автомобілів, відбудуться перегони на знаменитій трасі «Львівський трикутник» (траса в межах міста, що пролягає по вул. Вітовського, пл. І. Франка, вул. Стрийській, вул. Героїв Майдану). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У програмі фестивалю – виставки-презентації ретро-автомобілів під відкритим небом, ретро-парад автомобілів центральними вулицями міста, змагання на дитячих автомобілях, покази спеціалізованих колекцій мод автомобільної тематики. Для учасників та гостей фестивалю відбудеться екскурсія центральною частиною міста Львова.

Цьогоріч у Міжнародному фестивалі класичних (старожитніх) автомобілів «Леополіс Гран Прі» візьмуть участь близько 200 екіпажів з України, Польщі, Литви, Австрії, Італії, США, Словаччини, Естонії, Чехії. Україну представлятимуть автолюбителі Запорізької, Харківської, Дніпровської, Одеської, Київської, Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей. Загалом на Фестивалі будуть представники з 48 автоклубів України та Європи. Найбільшою закордонною групою буде група з 30 польських екіпажів.

На «LeopolisGrandPrix-2018» буде представлений неймовірний ряд автомобілів американського виробника: CADILLAC CALAIS (1967), CADILLAC DE VILLE (1962), DODGE ROYAL (1956), Ford A Roadster (1929), BUICK ELECTRA 225 LIMITED (1972), FordFarlane (1963), FordThunderbird (1955), FordGranada (1976).

Будуть створені тематичні вулиці: «англійська», «радянська», «французька», «американська», «німецька», «італійська», «польська», «скандинавська», «японська» і «байкерська». Також заплановані «військовий квартал», «дитячий проспект» та вулиця «торгова». На кожній із вулиць будуть виставки автомобілів за країнами-виробниками, відповідний дизайн, музичний супровід, кулінарія цих країн й все це супроводжуватиметься музикою від львівських музичних гуртів Дико Brass, Ретровай, Олесь Целюх, HeavyRain та CoverJam.

Перший день фестивалю припадає на Міжнародний день захисту дітей, тому упродовж 1 червня на сцені виступатимуть юні таланти з класу естрадно-вокального співу Львівської музичної школи №2, а розважати дітей різноманітними квестами буде школа усного рахунку «Соробан». Також спеціально буде облаштована дитяча зона, відновляться перегони на дитячих педальних автомобілях «Формула 001» (у 1930-их роках саме такі перегони відкривали Гран-Прі Львова).

Цього року вперше перегони на знаменитій трасі «Львівський трикутник» «Леополіс Гран-Прі»внесено в календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік, як ІІ етап Кубку України для історичних транспортних засобів.

До Львова завітає подвійний переможець Леополіс Гран-Прі – StanisławPopowicz на автомобілі Fiat 508 Sport (1938). Цікаво, чи вдасться йому втретє записати своє ім’я на Кубку Фестивалю? 62-річна учасниця з Польщі KatarzynaKuligowska буде дивувати глядачів на своєму BMW DA3 Wartburg (1930).

Програма для відвідувачів фестивалю-2018

П’ятниця,1 червня

Парк культури та відпочинку імені Б.Хмельницького

14.00 відкриття виставки ретро автомобілів

14.00 – 17.00 зустріч учасників виставки та реєстрація учасників

14.00 – 17.00 дитяча музична програма класу естрадно-вокального співу Львівської музичної школи №2

14.00 – 18.00 технічний огляд автомобілів

14.00 – 19.00 дитячі квести від школи усного рахунку «Соробан»

22.00 – закриття парку

Субота, 2 червня

Парк культури та відпочинку імені Б.Хмельницького

10.00 – відкриття виставки ретро автомобілів

13.00 – 17.00 конкурс Ретро Елеганції (презентації у стилі епохи випуску автомобілів)

18.00 – 19.00 виступ гурту Ретровай

19.00 – 20.00 виступ гурту Олесь Целюх

20.00 – 21.00 виступ гурту HeavyRain

22.00 – закриття парку

Неділя, 3 червня

Парк культури та відпочинку імені Б.Хмельницькогота “Львівський Трикутник”

10.00 – відкриття виставки ретро автомобілів

10.00 – прес-конференція та інструктаж учасників

10.30 – пробний заїзд

11.00 – 16.00 перегони трасою “Львівський трикутник”

15.00 – 16.00 виступ гурту Дико Brass

17.00 – 18.00 виступ гурту CoverJam

18.00 – 18.30 нагородження переможців ІІ Етапу Кубку України для історичних транспортних засобів

18.30 – 19.00 парад учасників містом

21.00 – закриття парку

У зв’язку з проведенням змагань, 3 червня будуть ускладнення в русі приватного транспорту та зміни в русі громадського транспорту з 9.00 до 16.00 вулицями «Львівського трикутника» (вул.Вітовського – вул.Стрийська – вул. Героїв Майдану).

За додатковою інформацією звертайтеся за тел. : +38 (093) 20 32 955 Кулинич Дарія, координатор проекту; Leopolis.grand.prix.info@gmail.com.