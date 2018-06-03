На Львівщині патрульні виявили у скутериста, який порушив ПДР, марихуану

На трасі Київ-Чоп патрульні зупинили скутериста за порушення правил дорожнього руху та виявили у нього речовини рослинного походження – ймовірно, наркотичного. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Сьогодні вдень біля населеного пункту Деревач на трасі Київ – Чоп патрульні зупинили за порушення ПДР водія на скутері Yamaha Majesty.

«Транспортний засіб виявився не зареєстрованим. З 23-річним водієм перебувала і пасажирка. У чоловіка виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Він поводився підозріло, тому інспектори вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу. Виявили невідому речовину рослинного походження зеленого кольору у поліетиленових пакетах. Зі слів водія – марихуана», – йдеться у повідомленні.

На місце викликали слідчих Пустомитівського відділу поліції. Водій відмовився проходити огляд на стан наркотичного сп’яніння. На нього склали протокол за керування в нетверезому стані та винесли постанову.

Фото: патрульних