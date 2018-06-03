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Минулої доби на Донбасі поранили трьох українських захисників

Юлія Шпак

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Минулої доби внаслідок бойових дій троє наших військовослужбовців отримали поранення різних ступенів важкості. Наразі вони госпіталізовані, і їм надається уся необхідна медична допомога. Про це Львівському порталу повідомили у інформаціно-аналітичному центрі Нацбезпеки України.

 

Луганський напрямок

Минулої доби зафіксовано 5 прицільних обстрілів з боку противника, з них 3 – із застосуванням забороненого домовленостями озброєння.

Перший обстріл на цьому напрямку відбувся о 06:30 – близько півгодини противник вів вогонь по наших позиціях в районі Новотошківського з мінометів калібру 82 мм.

У другій половині вчорашнього дня під ворожі обстріли потрапили наші військовослужбовці в районах населених пунктів Кримське та Луганське. Тут зафіксовано вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів. Загалом противник здійснив декілька пострілів з артилерії 122-го калібру та випустив десять мін калібру 82 мм.

Надвечір обстріли з боку противника з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відбулися поблизу Південного та Зайцевого.

Донецький напрямок

Тут зафіксовано 23 ворожих обстріли. Найбільш напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Опитне, Водяне, Лебединське, Чермалик.

Так, в районі Лебединського, Водяного та Чермалика наші опорні пункти опинилися під вогнем мінометів калібрів 120 та 82 мм. Загалом ворог випустив у наш бік 20 мін.

Гранатомети різних типів та стрілецьку зброю бойовики російсько-окупаційних військ застосовували в районах населених пунктів Гнутове, Тарамчук, Водяне, Лебединське, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Чермалик та Широкине, а захисники Опитного, крім цього, були обстріляні ще й з протитанкового ракетного комплексу.

Під Павлополем, Авдіївкою та Мар’їнкою зафіксовано активність ворожих снайперів.

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