На Львівщині судитимуть 27-річного зловмисника, який пограбував квартиру на понад 200 тисяч гривень

На Львівщині судитимуть зловмисника, причетного до квартирної крадіжки. З помешкання потерпілої підозрюваний виніс майна на загальну суму близько двохсот тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У березні в Золочівське відділення поліції за допомогою звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її квартири у райцентрі було викрадено грошові кошти, ювелірні вироби та комп’ютерну техніку на загальну суму понад двісті тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 27-річний житель Червонограда. Зловмисник проник у квартиру, підібравши ключ до замка вхідних дверей.

Чоловіку було повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185(крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.