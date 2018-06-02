ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині система «Рубіж» зафіксувала автомобіль, який викрали Дніпропетровщині

Юлія Шпак

|

Сьогодні близько 4 години ранку на автодорозі Київ-Чоп відбулось спрацювання системи Рубіж , за кодом «Незаконне заволодіння авто». Патрульні зі стаціонарного посту неподалік міста Стрий зупинили автомобіль Daewoo Matiz. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

«Даний автомобіль перебуває у розшуку Соборним відділом поліції Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області з серпня минулого року. Водій повідомив, що придбав транспортний засіб. При собі не мав свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та будь-яких документів, які б засвідчували його право користування цим автомобілем», йдеться у повідомленні.

На місце викликали оперативну групу Стрийського відділу поліції, автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик. Справою займаються слідчі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...