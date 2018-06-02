На Львівщині система «Рубіж» зафіксувала автомобіль, який викрали Дніпропетровщині

Сьогодні близько 4 години ранку на автодорозі Київ-Чоп відбулось спрацювання системи Рубіж , за кодом «Незаконне заволодіння авто». Патрульні зі стаціонарного посту неподалік міста Стрий зупинили автомобіль Daewoo Matiz. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

«Даний автомобіль перебуває у розшуку Соборним відділом поліції Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області з серпня минулого року. Водій повідомив, що придбав транспортний засіб. При собі не мав свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та будь-яких документів, які б засвідчували його право користування цим автомобілем», йдеться у повідомленні.

На місце викликали оперативну групу Стрийського відділу поліції, автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик. Справою займаються слідчі.