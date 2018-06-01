З початку року на Львівщині через укуси змій до лікарень потрапили 10 людей

Від початку року на Львівщині через укуси змій до лікарень потрапили 10 людей. Смертельнх випадків не було зафіксовано. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила працівниця прес-служби ГУ ДСНС у Львівській області Христина Авдєєва.

«Найбільше укусів змій ми фіксуємо у Сколівському, Турківському та Старосамбірському районах. Те, що гадюки почали атакувати людей, не є дивним явищем, адже люди масово ринулися на відпочинок на природу, не знаючи основних правил, які зможуть допомогти вберегтися від плазунів», – розповіла вона.

Нагадаємо, Львівський портал раніше повідомляв, як можна вберегтися від укусу змії.