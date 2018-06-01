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З початку року на Львівщині через укуси змій до лікарень потрапили 10 людей

Вероніка Рой

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Від початку року на Львівщині через укуси змій до лікарень потрапили 10 людей. Смертельнх випадків не було зафіксовано. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила працівниця прес-служби ГУ ДСНС у Львівській області Христина Авдєєва.

 

«Найбільше укусів змій ми фіксуємо у Сколівському, Турківському та Старосамбірському районах. Те, що гадюки почали атакувати людей, не є дивним явищем, адже люди масово ринулися на відпочинок на природу, не знаючи основних правил, які зможуть допомогти вберегтися від плазунів», – розповіла вона.

Нагадаємо, Львівський портал раніше повідомляв, як можна вберегтися від укусу змії.

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