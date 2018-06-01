У Львові затвердили перелік точок торгівлі баштанними культурами

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив зміни до переліку місць сезонної торгівлі баштанними культурами. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Власне, під час засідання прийняли рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.06.2018 р. № 433 «Про організацію сезонної торгівлі баштанними культурами на території м. Львова».

«Ми вносимо зміни до переліку місць сезонної торгівлі баштанними культурами на території міста Львова та оголошуємо конкурс на організацію сезонної торгівлі баштанними культурами. Конкурс плануємо провести у липні», – зазначила директор департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Отож, торгувати баштанними культурами можна буде:

Залізничний район:

вул. Суботівська, 7, площа 9 м2;

вул. Кульпарківська, 174, площа 9 м2;

вул. Городоцька — вул. Збиральна, площа 9 м2;.

вул. Суботівська (кінцева зупинка тролейбуса № 12) — вул. Роксолани, 24, площа 9 м2;.

вул. Є. Патона, 2/2, площа 9 м2;

вул. Широка — вул. Низинна, 2, площа 9 м2.

Личаківський район:

вул. Личаківська — вул. Тракт Глинянський, площа 8 м2;

вул. Китайська — вул. Пасічна, площа 8 м2;

вул. Дж. Вашингтона, 5−5-А, площа 8 м2;

вул. Медової Печери — вул. Пасічна, площа 8 м2;

вул. Новознесенська — вул. Ковельська, площа 8 м2;

вул. Пасічна, 96, площа 8 м2.

Сихівський район:

пр. Червоної Калини, 40−42, площа 6 м2;

вул. А. Кос-Анатольського, 18−22, площа 6 м2.

Франківський район:

вул. І. Пулюя, 2, площа 6 м2;

вул. Наукова, 11, площа 6 м2;

вул. Володимира Великого, 59-В, площа 6 м2.

Шевченківський район:

вул. Промислова (кінцева зупинка трамвая № 6), площа 10 м2;

вул. Гетьмана І. Мазепи — вул. Пилипа Орлика, площа 10 м2;

вул. В. Липинського, 60, площа 10 м2;

пр. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар»), площа 10 м2;

вул. Б. Хмельницького (на виїзді з м. Львова), площа 10 м2;

вул. І. Величковського, 6−8 (між будинками), площа 10 м2;

вул. Т. Шевченка, 358, площа 10 м2.