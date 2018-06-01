У Львові волонтерів нагороджуватимуть «Оскарами»

Наступної суботи, 9 червня, в центрі ім. Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету відбудеться вручення «Волонтерського Оскара» для номінантів різних волонтерських напрямків діяльності, які пройшли конкурсний відбір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Метою заходу є визнання благородної праці волонтера і волонтерського руху як показника зрілості громадянського суспільства. Концепція «Волонтерського Оскара УКУ» передбачає нагородження номінантів у царині служіння людям та суспільству за аналогією з премією «Оскар», – йдеться у повідомленні.

Відтак журі визначатиме переможців, що отримають премію «Волонтерський Оскар УКУ», в таких номінаціях: