Цьогоріч на Львівщині 24 призовників не з’явилися на відправку. Ними займеться поліція

У Львівській області після весняного призову 24 призовники не з’явилися на відправку до Збройних сил України. Матеріали стосовно них передали до правоохоронних органів. Про це сьогодні, 1 червня, під час брифінгу розповів начальник Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тіщенко, передає кореспондент Львівського порталу.

Він зазначив, що військовий комісаріат може складати на призовника лише протокол, якщо він ухиляється від армії.

«Якщо призовник не з’явився на відправку по бойовій повістці, то тоді ми цю справу передаємо в органи Нацполіції. Минулого року було засуджено п’ять чоловік, які не з’явилися на відправку по бойовій повістці. Також цього року у нас були випадки, що два чоловіки втекли з команди на залізничному вокзалі. Прийшлося їх довозити та перепризначати. Були також випадки, що на збірний пункт прорвалися цивільні люди, які з бійкою вирвали призовника та втекли. Одного цивільного ми затримали і передали в органи Нацполіції. Всі ці матеріали скеровані в органи Нацполіції та в прокуратуру», – розповів О. Тіщенко.

Нагадаємо, цьогорічний весняний призов у Львівській області виконали та до лав Збройних Сил України відправили 770 осіб.