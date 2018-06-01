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Поліцейські затримали 17-річного юнака, який причетний до крадіжки зі стоматологічного кабінету

Юлія Шпак

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У Львові поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки зі стоматологічного кабінету. Скориставшись відсутністю лікаря, неповнолітній викрав його гаманець з грошима та документами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Шевченківський відділ поліції звернувся за допомогою 27-річний львів’янин.

«Як повідомив чоловік, 25 травня близько 17.30 невідома особа викрала з сумки, що знаходилась у його стоматологічному кабінеті, гаманець з грошима (500 доларів США та майже 2000 гривень) і документами на транспортний засіб», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 17-річний місцевий мешканець.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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