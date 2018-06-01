ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканець Трускавця, який вбив і закопав чоловіка, сидітиме під вартою

Юлія Шпак

|

38-річному мешканцю Трускавця, який вбив і закопав чоловіка, загрожує до 15 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Варто зазначити, що подія трапилась цьогоріч 17 травня на околиці міста.

«18 травня у Трускавецьке відділення поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила про те, що напередодні вранці її 50-річний чоловік вийшов з дому та не повернувся. За словами заявниці, при собі у чоловіка була значна сума грошей. Досудовим розслідуванням встановлено, що між вказаною особою та його ймовірним нападником виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілому декілька ударів по тілу зворотною стороною ножа. Внаслідок цього чоловік помер. Після цього лиходій закопав тіло жертви неподалік дороги, де його і виявили правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

Трускавецький міський суд підтримав клопотання сторони обвинувачення та обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час, у провадженні призначено судові експертизи та проводяться слідчі (розшукові) дії.

Довідково: у разі доведення вини підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...