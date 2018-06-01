Мешканець Трускавця, який вбив і закопав чоловіка, сидітиме під вартою

38-річному мешканцю Трускавця, який вбив і закопав чоловіка, загрожує до 15 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Варто зазначити, що подія трапилась цьогоріч 17 травня на околиці міста.

«18 травня у Трускавецьке відділення поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила про те, що напередодні вранці її 50-річний чоловік вийшов з дому та не повернувся. За словами заявниці, при собі у чоловіка була значна сума грошей. Досудовим розслідуванням встановлено, що між вказаною особою та його ймовірним нападником виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілому декілька ударів по тілу зворотною стороною ножа. Внаслідок цього чоловік помер. Після цього лиходій закопав тіло жертви неподалік дороги, де його і виявили правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

Трускавецький міський суд підтримав клопотання сторони обвинувачення та обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час, у провадженні призначено судові експертизи та проводяться слідчі (розшукові) дії.

Довідково: у разі доведення вини підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.