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На Львівщині впіймали зловмисника, який вбив і закопав чоловіка

Дарина Смеречанська

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Правоохоронці Львівщини викрили зловмисника, який вбив 50-річного мешканця Трускавця, а потім закопав його тіло. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

 

Оперативно розкрити злочин та затримати зловмисника стало можливим завдяки спільним злагодженим діям працівників Управління карного розшуку, Слідчого управління, відділу кримінального аналізу, Дрогобицького відділу та Трускавецького відділення поліції Львівщини, а також правоохоронців Одеської, Дніпропетровської областей та прокуратури.

В Трускавецьке відділення поліції 18 травня за допомогою звернулась місцева мешканка. Жінка повідомила, що напередодні вранці її 50-річний чоловік вийшов з дому і досі не повернувся. За словами заявниці, він мав при собі значну суму грошей.

Як встановили правоохоронці, 17 травня неподалік Трускавця 38-річний  місцевий мешканець заподіяв розшукуваному тілесні ушкодження, від яких він помер. Після цього зловмисник закопав тіло неподалік дороги.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Наразі проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Призначено ряд експертиз, вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

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