Більше тисячі дітей взяли участь у прощі до Страдчу

Сьогодні, 1 червня, у День захисту дітей, більше тисячі юнаків і дівчат взяли участь у прощі до села Страдч, що у Яворівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Діти відвідали храм Успення Пресвятої Богородиці, де зберігаються мощі новомучеників УГКЦ о. Миколи Конрада та дяка Володимира Прийми.

Саму прощу очолив Владика Володимир.

Зазначимо, паломництво до відпустового центру Львівської Архиєпархії у с. Страдч провели згідно з рішенням Катехтитчної Комісії Львівської Архиєпархії та за благословенням Архиєпископа і Митрополита Львівського, Високопреосвященного Владики.

Фото: Львівська ОДА