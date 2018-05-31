Завтра львів’ян запрошують на дитяче «Свято рівності» у реабілітаційний центр «Джерело»

Завтра, 1 червня, у Навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» відбудеться велике дитяче свято, у програмі якого – ярмарок солодощів та сувенірів, аніматори, виступи дитячих колективів, майстер-класи для різних вікових груп дітей, фотозона, спортивні розваги, шкільний патруль поліції та багато інших сюрпризів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Свято триватиме з 10:00 до 14:00 год. на подвір’ї центру «Джерело», що на пр. Червоної Калини, 86а. Вхід є безкоштовним.

«Чи є серед ваших друзів або серед однолітків ваших дітей люди з особливими потребами? Чи можуть ваші діти підійти до людини на візочку і заговорити з нею? Або, можливо, в школі поряд навчається дитина з особливими потребами, яка потребує щирого та простого спілкування? Якщо ви хочете, щоб у суспільстві поряд знаходилися різні люди, щоб ваші діти не боялися дружити з дітьми з особливими дітьми, центр „Джерело“ запрошує вас на Велике дитяче свято 1 червня. Це будуть не просто веселощі та розваги, це буде свято рівності, радості, де на одному майданчику поряд буде дитина на візочку і підліток, маленькі діти і дорослі, де буде дружня атмосфера для всіх», – розповіли у центрі «Джерело».

Зазначимо, благодійна установа Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» заснували у 1993 році батьки дітей з церебральним паралічем товариства «Надія» та волонтери з Канади.

За 25 років роботи центру допомогу отримали більше 5 000 дітей та молоді, віком від кількох тижнів до 45 років. Сьогодні в установі щодня займаються 170 вихованців, також 200 родин, в яких виховуються діти з порушеннями розвитку, щомісяця отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуги.