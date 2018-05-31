Як Львів відзначатиме Міжнародний день йоги. Програма святкування

Уже втретє Львів долучається до святкування Міжнародного дня йоги. Цього року святкування Міжнародного дня йоги у Львові заплановане на 20 та 21 червня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Йога об’єднує представників різних культур, світоглядів та несе в світ ідеї розвитку, пізнання, свободи та здорового способу життя. Запрошуємо всіх, кому близький дух свободи і розвитку, відсвяткувати цей день разом спільним виконанням ранкового комплексу „Сурья Намаскар“ на головній алеї парку ім. І. Франка 21 червня о 09:00. Також протягом дня буде можливість відвідати відкриті майстер-класи з різних стилів хатха-йоги та послухати пізнавальні лекції з різних аспектів йоги та йогатерапії. Запрошуємо львів’ян та гостей міста на святкування», — зазначають організатори.

Мета заходу — популяризувати йогу як практику для розвитку, активного та здорового способу життя серед молоді та дорослих, з метою формування здорового суспільства, долучити Львів та Україну до всесвітнього святкування Міжнародного дня йоги, надати можливість жителям міста познайомитись з різними напрямками йоги.

Протягом святкування буде організована професійна фото та відеозйомка та відбуватиметься інформування в соціальних мережах. Організатори очікують близько 200 учасників та 1000 відвідувачів протягом двох днів.

Програма святкування

середа, 20 червня

Святкування Міжнародного дня йоги розпочнеться урочистим концертом, що об’єднає провідні львівські школи танцю в одному з найбільших клубів — Malevich concert arena, пр. В. Чорновола, 2.

Початок о 22:00.

За запрошенням телефонуйте: +38 (096) 276 49 65.

четвер, 21 червня

09:00 — 10:00 Спільне виконання ранкового комплексу «Привітання Сонцю» (Sūrya namaskāra) в парку ім. І.Франка.

17:00 — 18:00 Майстер-класи з хатха-йоги на спеціально організованих ділянках в парку:

— Біднюк Алла, Славіогло Світлана «Парна хатха-йога»

— Головня Ольга «Принципи корекції шийного відділу хребта при остеохондрозі»

— Ковальчук Ігор «Основні пранаями»

— Коренчук Анна «Хатха-йога на бордах»

— Мусієнко Ольга «Йога для вагітних. Підготовка дихання до пологів»

* На випадок дощу, святкування переноситься у зал Львівського відділення Української федерації йоги (вул. Залізнична, 20)

18:00 — 19:00 Концерт індійського танцю від провідних шкіл України:

— народна студія східних танців «Шовковий Шлях»

— школа індійського танцю «Сарасваті»

— ансамбль індійського танцю «Хамеша»

— колектив індійського танцю «Лакшмі Самарпана»

— школа східного танцю «Меланж»

— студія танцю Tribal Fusion Bellydance «Uma Tribal Studio»

Ведучий святкування — шоу-мен Євген Белявський

** На випадок дощу, святкування переноситься в хол торгової галереї «Опера Пасаж» (пр. Свободи, 27 / вул. Л. Курбаса, 6)

20:00 — 23:00 Освітні лекції на теми йоги та йогатерапії в конференц-холі «Леополіс Хол» в «Опера Пасаж», пр. Свободи, 27 / вул. Л. Курбаса, 6, 4-й поверх

20:00 — 20:40 Моголівець Наталія «Цікавість — твій шлях до свободи»

20:40 — 21:20 Улітко Іван «Історія хатха-йоги»

21:30 — 22:00 Біднюк Алла «Тіло як ключ роботи з емоціями»

22:00 — 22:30 Головня Ольга «Дихальні вправи в йогатерапії гіпертонії»

22:30 — 23:00 Славіогло Світлана «Історія очисних терапевтичних практик в йозі»

Захід проходить з ініціативи посольства Індії в Україні за підтримки Львівської міської ради.