В Україні створили відкритий реєстр якості води

Вперше в історії України відкрито дані про якість води. Відповідна інформація міститься на порталі відкритих електронних даних data.gov.ua, повідомив перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування України Олексій Вискуб, пише Zaxid.net.

Розпорядником даних є Державне агентство водних ресурсів, інформація буде оновлюватися раз на 85 днів.

Говорячи про важливість відкриття таких даних, Олексій Вискуб зауважив, що 80% населення України забезпечується питною водою з поверхневих джерел, серед них майже 75% – із Дніпра. «Саме тому громадянам важливо розуміти, якою є якість поверхневих вод поблизу їхнього дому, роботи й місць відпочинку. Ці дані також дозволять громадським активістам краще розуміти вплив промислових відходів на довкілля та контролювати дотримання законодавства в екологічній сфері», – додав він.

Він додав, що дані про якість води – одні з найцінніших, але водночас і одні з найзакритіших у світі.

«Згідно з останнім випуском Global Open Data Index, тільки 15 країн у світі публікують ці дані у відкритому та машиночитному форматі. Лише Фінляндія робить це найбільш якісно – регулярно і в повному обсязі. Відтепер дані саме такої якості будуть доступними і в Україні», – пообіцяв Олексій Вискуб.