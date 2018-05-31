ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні створили відкритий реєстр якості води

Омелян Шевчук

|

Вперше в історії України відкрито дані про якість води. Відповідна інформація міститься на порталі відкритих електронних даних data.gov.ua, повідомив перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування України Олексій Вискуб, пише Zaxid.net.

 

Розпорядником даних є Державне агентство водних ресурсів, інформація буде оновлюватися раз на 85 днів.

Говорячи про важливість відкриття таких даних, Олексій Вискуб зауважив, що 80% населення України забезпечується питною водою з поверхневих джерел, серед них майже 75% – із Дніпра. «Саме тому громадянам важливо розуміти, якою є якість поверхневих вод поблизу їхнього дому, роботи й місць відпочинку. Ці дані також дозволять громадським активістам краще розуміти вплив промислових відходів на довкілля та контролювати дотримання законодавства в екологічній сфері», – додав він.

Він додав, що дані про якість води – одні з найцінніших, але водночас і одні з найзакритіших у світі.

«Згідно з останнім випуском Global Open Data Index, тільки 15 країн у світі публікують ці дані у відкритому та машиночитному форматі. Лише Фінляндія робить це найбільш якісно – регулярно і в повному обсязі. Відтепер дані саме такої якості будуть доступними і в Україні», – пообіцяв Олексій Вискуб.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?
Володимир МЕЛЬНИК
Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?

У старій частині міста Лева є достатньо вулиць та провулків, які потребують капітального ремонту. Ззовні вирішення пробл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...