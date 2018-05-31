«Аліса в країні чудес». Малечу запрошують у парк Франка на церемонію чаювання

На цих вихідних з 1 по 3 червня до Дня захисту дітей в межах міського пікніка на всіх відвідувачів, а особливо на дітей чекає незабутня програма на тематику «Аліса в країні чудес». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Вся пікнікова територія перетвориться на казкову країну з дивовижною фотозоною та казковими аніматорами. Сюрпризом для маленьких гостей під час вистави «Аліса в країні чудес» стане затишна церемонія чаювання. А ще вікторини, квести від дитячих галявин міського пікніка, фокусник та вечірній перегляд фільму «Аліса в країні чудес».

А також пригощання від учасників фуд корту.

«Хто ще не придумав як зробити свято для своїх найдорожчих — плануйте вихідні в міському парку на міському пікніку. Буде смачно та весело.

Вхід безкоштовний. Чекаємо в парку Франка біля ротонди щовихідних з 10 до 22 год.”, — запрошують організатори.