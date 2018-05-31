На Львівщині за підозрою у сутенерстві затримали спецпризначенця поліції

У вівторок, 29 травня, викрито працівника Батальйону поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції у Львівській області, який займався сутенерством. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Як зазначають у відомстві, за цим фактом зловмиснику повідомлено про підозру за ч.2 ст.303 КК України (сутенерство).

Також було встановлено, що вказаний працівник систематично не виходив на роботу, а за укриття такого факту надавав неправомірну вигоду одному із своїх керівників.

«Так, 30 травня 2018 року, о 23:45 год у м. Львові, в порядку ст.208 КПК України, вказаного керівника під час безпосереднього отримання ним неправомірної вигоди у сумі 6500 гривень від підлеглого працівника затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовою особою)», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що сьогодні, 31 травня, чоловіку повідомлено про підозру, на даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

«Водночас в ході проведення досудового розслідування встановлено ще декількох працівників, які систематично не здійснюють вихід на роботу та у встановленому законом порядку не виконують свої службові обов’язки за що надають неправомірну вигоду своєму командиру», – додають у прокуратурі.

На даний час вказаний факт перевіряється органом досудового розслідування. Тривають першочергові слідчі дії.