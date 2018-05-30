В неділю львів’ян запрошують на благодійний велопробіг із відомим співаком

У неділю, 3 червня, о 12:00 год. від Оперного театру у Львові стартує щорічний благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» з Арсеном Мірзояном. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Ця поїздка — підтримка маленьких онкохворих львів’ян. У попередні роки завдяки велопробігам організаторам вдалося зібрати гроші на придбання 5 інфузоматів та 100 тисяч гривень на ремонт частини відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії в Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі.

Зареєструвавшись сьогодні, кожен учасник долучається до цьогорічної благодійної мети — збору 220 тисяч гривень на оновлення ще одного блоку в дитячому відділенні.

Ініціатор велоподії співак Арсен Мірзоян разом із співорганізаторами благодійними фондами «Запорука» та «Світ дитини» третій рік поспіль запрошують львів’ян та усіх охочих прогулятись середмістям. Надихнула його на цю ідею львів’янка Олена Заблоцька, яка виграла велопрогулянку з співаком на благодійному аукціоні.

Компанії, дитячі колективи, родини, навіть із немовлятами та домашніми улюбленцями зустрічаються у центрі міста перед Оперним театром заради спорту та доброї справи.

О 10:30 год. початок реєстрації, пригощання, розіграш приємних призів та фотосесія з Арсеном Мірзояном.

Маршрут, який щороку розробляє ГО «Велоклуб «Rovers», пролягає через історичний центр Львова, тож це прекрасна нагода ще й прогулятися та повболівати.

Натхнення та мотиватор для всіх — це команда «Переможців» — колишніх пацієнтів онковідділень.

Підтримати велогонців та онкохворих малят, які ще лікуються, можна також в будь-якій точці земної кулі, зайшовши на сторінку збору на Українську біржу благодійності, де представлені всі зареєстровані команди: https://ubb.org.ua/uk/special/20/

Придбати квиток на велопробіг можна тут: https://gastroli.ua/events/12 224

За новинами з велопробігу можна слідкувати тут: https://www.facebook.com/events/164 461 867 581 821/

Усі звіти та новини читайте на сайті: http://www.zaporuka.org.ua/

Контактні особи: Ярина Хомцій, тел. 050 4 301 281, керівник офісу БФ «Запорука» у Львові, Ірина Сахно, тел. 504 104 484, менеджер з комунікацій БФ «Запорука», Тетяна Зякун, тел. 067 614−44−03, концерт- менеджер Арсена Мірзояна, Володимир Лиховид, тел. 097 749−26−84, відповідальний за організацію спортивної події.