У перший день акції «Здорове місто» обстеження пройшли понад 880 львів’ян

Учора, 29 травня, біля будівлі амбулаторії сімейної медицини 1-го поліклінічного відділення Комунальної 6-ї міської поліклініки проводилась інформаційно-профілактична акція «Здорове місто», мета якої — зберегти і покращити здоров’я львів’ян. До акції залучились фахівці: сімейні лікарі, кардіолог, офтальмолог, гінеколог, педіатр, мамолог. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Усі охочі мали змогу виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, перевірити гостроту зору, виміряти рівень глюкози в крові, пройти електрокардіографічне дослідження, УЗД молочних залоз тощо.

Як повідомили в Комунальній 6-й міській поліклініці м. Львова всього було проведено 882 обстеження:

вимірювання артеріального тиску — 189 осіб,

електрокардіографічне дослідження — 61 особа,

ультразвукове дослідження молочних залоз з оглядом лікаря-мамолога — 46 осіб,

вимірювання глюкози крові — 156 осіб;

консультовано лікарем-гінекологом — 62 особи;

консультовано лікарем-офтальмологом — 72 особи;

консультовано лікарем-кардіологом — 70 осіб;

консультовано лікарем-педіатром — 59 дітей;

консультовано сімейним лікарем — 87 осіб;

обстежено, виявлено різного роду відхилення від норми та надано рекомендації 80 особам.

«Щорічно ми проводимо різноманітні профілактичні акції, бо переконані, що профілактика — це завжди легше і ефективніше, ніж лікування занедбаних захворювань. Це акції з профілактики артеріальної гіпертензії, туберкульозу, онкопатологій, цукрового діабету, глаукоми, опіків у дітей та інші. Окрім того, з 2009 року ми робимо просто неба медичні містечка під назвою «Здорове місто», щоби ще раз закликати львів’ян до збереження свого здоров’я. Адже під час таких профілактичних акцій фахівці виявляють велику кількість людей, які вперше дізнаються, що мають проблеми зі здоров’ям. Передусім це підвищений артеріальний тиск, підвищений рівень глюкози у крові, зміни в легенях, патології під час обстеження молочних залоз», — каже начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб і закликає усіх львів’ян не бути байдужими до свого здоров’я та пройти обстеження.

Так, львів’ян консультуватимуть терапевт, кардіолог, ендокринолог, мамолог, сімейний лікар, педіатр та інші. Усі охочі зможуть виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, перевірити зір, виміряти рівень глюкози в крові, пройти електрокардіографічне дослідження, УЗД молочних залоз тощо. Під час акції мешканці отримають друковані інформаційні матеріали щодо профілактики найбільш небезпечних недуг.

Акції відбуватимуться з 11.00 до 16.00 год. за такими адресами:

30.05.2018 — 3-ї МП (вул. Повітряна, 99);

31.05.2018 — 4-ї МП (пр. Червоної Калини, 68);

01.06.2018 — амбулаторія сімейної медицини № 7 1-ї МКЛ (смт. Брюховичі);

04.06.2018 — амбулаторія сімейної медицини 5-ї МКП (смт. Рудно);

05.06.2018 — Амбулаторія сімейної медицини № 1 1-ї МКЛ (вул. Польова, 29);

06.06.2018 — амбулаторія сімейної медицини № 1 3-ї МКЛ (вул. Величковського, 30А);

07.06.2018 — амбулаторія сімейної медицини 4-ї МКЛ (вул. Тернопільська, 9);

08.06.2018 — 6 МП (вул. Медова Печера, 1).

Також дві суботи поспіль — 2 та 9 червня з 09.00 до 13.00 на базі міської дитячої клінічної лікарні (вул. Орлика, 4) безкоштовно обстежуватимуть дітей: УЗД внутрішніх органів, УЗД кульшових суглобів, діагностика захворювань шкіри, скринінг слуху у новонароджених, консультації ортопеда-травматолога, невролога, отоларинголога, дерматолога, педіатра.